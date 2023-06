“Cabral esplode il prossimo anno, non serve il centravanti alla Fiorentina. Italiano come De Zerbi”

Gianluca Nani ai microfoni di Labaro Viola nel corso di un evento all’Hotel Westin Excelsior di Firenze ha parlato della stagione del calcio italiano e si è soffermato in particolare sul lavoro della Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni.

“Bilancio della stagione? Estremamente positivo. Vero che non hai vinto ma guarderei anche sotto il profilo delle 5 semifinaliste. Quando sei lì e perdi le finali per poco sicuramente dispiace ma rimane la performance del calcio italiano. Fiorentina bravissima perchè sia nella competizione nazionale che in quella europea, come anche l’Inter.

Conferma di Italiano? Ci mancherebbe che non arrivasse, per me è un allenatore straordinario oltre agli allenatori già affermati. Italiano con De Zerbi, Zanetti, Dionisi dimostrano la cantera dei nostri allenatori. La Fiorentina è un piacere vederla giocare: con Il West Ham meritava di più.

Cosa manca? Già compete a grandi livelli perchè essere arrivati a due finali in una stagione, producendo anche un bel calcio, per me è già una squadra di alti livelli. Quando non hai rose grandissime, e la Fiorentina non era abituata, ci sta che in una competizione possa perdere qualcosa. Manca veramente pochissimo alla Fiorentina perchè da quando è arrivato Commisso stanno investendo tantissimo. Per me è una delle realtà che ha portato un plus sia da punto di vista dei risultati e del gioco.

Nzola? Io tra l’altro mi aspetto l’esplosione di Cabral: attaccante che non partecipa tantissimo ma se capita mezza palla in area te la mette dentro. Vedrei, Nzola è un buon centravanti e può stare benissimo nella Fiorentina. I dirigenti sono capaci e sapranno scegliere.”

