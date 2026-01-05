Di Marzio rivela: “La Fiorentina alla ricerca di esterni valuta anche Ngonge del Torino”

La Fiorentina lavora per rinforzare l’attacco. I viola valutano il profilo di Cyril Ngonge. L’attaccante belga veste attualmente la maglia del Torino, in prestito dal Napoli. In questa prima parte di stagione con i granata, il classe 2000 ha totalizzato 18 presenze, 1 gol e 2 assist tra campionato e Coppa Italia.

La Fiorentina vuole rinforzare la squadra per centrare l’obiettivo salvezza e risalire la classifica. Attualmente i viola occupano la diciottesima posizione, con 12 punti in 18 partite. Nel diciottesimo turno di Serie A da poco concluso la Fiorentina ha ottenuto la prima vittoria in campionato. La rete di Kean al minuto 92 ha regalato alla formazione di Vanoli 3 punti preziosissimi.

