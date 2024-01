Retroscena Ngonge, la Fiorentina aveva deciso di prenderlo ma il Napoli è stato più veloce a pagare

Ngonge va al Napoli per 20 milioni. Ieri sera avevamo raccontato come il Verona avesse alzato la richiesta per l’esterno classe 2000. Non più 10/11 milioni ma una cifra che parte dai 15 più bonus. La Fiorentina dopo la gara contro l’Udinese si era convinta di voler prendere il calciatore e lo aveva fattO sapere al Verona ma il Napoli è stato più veloce ed ha accontentato il club veneto offrendo esattamente la cifra che chiedevano, ovvero 20 milioni complessivi anche di bonus. Solo per una grande offerta Ngonge sarebbe partito e De Laurentiis l’ha fatta mentre la colpa della Fiorentina è stata quella di aspettare troppo. Adesso bisognerà trovare un altro esterno. Il nome di Vargas rimane anche se Italiano non è molto convinto.

