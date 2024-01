Gianluca Di Marzio aggiorna la situazione legata a Cyril Ngonge. Secondo l’esperto di mercato il Napoli in questi minuti sarebbe in contatto con il Verona per chiudere il colpo e superare così il vantaggio della Fiorentina sull’esterno belga.

L’AGENTE DEL DIFENSORE CONFERMA L’INTERESSE ANCHE DELLA FIORENTINA