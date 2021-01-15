Dal centro sportivo, Ribery e Pezzella recuperati, Quarta in panchina? A Napoli maglia rossa

A due giorni dalla partita contro il Napoli arrivano alcune indicazione dal centro sportivo della Fiorentina riguardo la situazione degli infortunati

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, arrivano buone notizie per Cesare Prandelli in vista della partita contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona alle ore 12.30. Infatti sia Pezzella che Ribery sono tornati ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo e quindi sono a disposizione di Prandelli. In dubbio resta Borja Valero ancora acciaccato. Con il recupero di Pezzella dovrebbe tornare in panchina l'argentino Martinez Quarta ma non è scontata la sua panchina anche con il recupero di Pezzella. Contro il Napoli la Fiorentina utilizzerà la terza maglia, rossa con la croce bianca in onore di San Giovanni.

NAZIONE, TORREIRA ANCORA NEL MIRINO DELLA FIORENTINA, LE ULTIME

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