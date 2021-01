La Nazione, la Fiorentina piomba su Torreira: fissato un incontro la prossima settimana

Dopo poco più di una settimana dall’inizio del mercato, e dopo aver dato la priorità alle uscite si inizia a muovere anche il mercato in entrata in casa Fiorentina.

Gli occhi sono puntati su un obiettivo già noto all’ambiente Viola, ovvero Lucas Torreira di cui si era a lungo parlato durante la scorsa sessione estiva.

Stando a quanto riportato nell’edizione odierna della Nazione, la settimana prossima la Fiorentina ha fissato un appuntamento per parlare del futuro di Torreira, giocatore di proprietà dell’Arsenal ma attualmente in prestito all’Atletico Madrid.

I concorrenti in corsa per il giocatore sarebbero calati, ed il giocatore non ha mai chiuso all’ipotesi di un suo eventuale ritorno in Italia. Anche il Torino, che come i Viola lo seguono da tempo, sembra essersi tirato indietro favorendo così il club gigliato.

