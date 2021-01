Sky Sport, il vero obiettivo della Fiorentina per la fascia destra è Odriozola del Real Madrid, i dettagli

Ceduto Lirola, la Fiorentina si mette immediatamente a caccia di un terzino destro. Oltre all’interesse per Conti, su cui c’è anche il Parma, e i vecchi sondaggi per Malcuit, la novità è rappresentata dalle avance per Alvaro Odriozola del Real Madrid. Il terzino destro basco classe 1995 infatti non ha trovato spazio con Zidane, tanto che nella scorsa stagione è stato ceduto in prestito al Bayern Monaco.

La sua intenzione sarebbe quella di provare a rimanere al Real, ma la volontà di trovare minuti vista la concorrenza di eccellenze del ruolo come Carvajal, potrebbe favorire una sua cessione in questo mercato di gennaio. La Fiorentina ha già fatto dei primi tentativi per convincere il calciatore esploso nella Real Sociedad tre anni fa, e potrebbe insistere nei prossimi giorni. Via uno spagnolo, forse dentro un altro: Alvaro Odriozola è il vero obiettivo viola. Lo riporta il noto esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio

CALAMAI: “UN DIRIGENTE DELLA FIORENTINA MI HA DETTO CHE CI SARANNO BOTTI”