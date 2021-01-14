Calamai: "Botti negli ultimi giorni di mercato. Ci penserei bene prima di fare grossi investimenti"

Luca Calamai è intervenuto a Radio Bruno per parlare del mercato della Fiorentina

Luca Calamai, giornalista della Gazzetta dello Sport. è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della Fiorentina in chiave mercato. Ecco le sue parole:

"Un dirigente della Fiorentina mi ha detto che gli ultimi giorni di mercato ci saranno robe da matti. Perchè ci sono molte squadre indebitate che potrebbero decidere di vendere anche sotto prezzo. La Fiorentina potrebbe approfittarne. Ma dopo quanto accaduto a gennaio dell’anno scorso, con tanti soldi spesi per accontentare Iachini, io ci penserei bene prima di fare grandi investimenti. Te devi avere la certezza di chi guiderà la Fiorentina l’anno prossimo e gli acquisti importanti andranno fatti in base a quello."

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