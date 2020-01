Il bomber polacco ha parlato del momento azzurro all’emittente Radio Kiss Kiss:

“Stiamo lavorando un sacco da quando è arrivatomister Gattuso, presto saremo al top.

La vittoria in coppa italia ci ha dato nuovi stimoli, ora abbiamo la Lazio ed in fatto di giocare in casa ci da la carica. La Coppa Italia è certamente un obiettivo di questa stagione, però prima c’è la Fiorentina sabato ed è un’altra occasione per poter ripartire in campionato.