Mertens: “Nel secondo tempo la Fiorentina non ha fatto niente, poteva essere un giorno bellissimo”

L’attaccante partenopeo Dries Mertens ha parlato ai microfoni di Premium Sport dopo Napoli-Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: “Oggi era una partita difficile, abbiamo iniziato bene il primo temp...

L’attaccante partenopeo Dries Mertens ha parlato ai microfoni di Premium Sport dopo Napoli-Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: “Oggi era una partita difficile, abbiamo iniziato bene il primo tempo ma ci è mancata fiducia e fortuna. Un vero peccato perché poteva essere un giorno bellissimo. Nella ripresa la Fiorentina non ha avuto nemmeno un’occasione da goal, se fosse arrivata la prima rete da parte nostra sarebbe arrivata subito anche la seconda. Noi abbiamo dato tutto e dobbiamo continuare a fare ciò”.