La Nazione, Dragowski giocherà a Napoli nonostante Lafont stia meglio. Pioli sarà prudente...

Secondo quanto riportato da La Nazione, nonostante Lafont abbia riassorbito la lesione al bicipite femorale in 9 giorni e abbia dato la disponibilità per giocare al San Paolo, sarà Dragowski a scender...

A cura di Redazione Labaroviola 12 settembre 2018 09:09

Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Dragowski

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