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La Nazione, Dragowski giocherà a Napoli nonostante Lafont stia meglio. Pioli sarà prudente...

Secondo quanto riportato da La Nazione, nonostante Lafont abbia riassorbito la lesione al bicipite femorale in 9 giorni e abbia dato la disponibilità per giocare al San Paolo, sarà Dragowski a scender...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 settembre 2018 09:09
La Nazione, Dragowski giocherà a Napoli nonostante Lafont stia meglio. Pioli sarà prudente... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Dragowski
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Dragowski
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Secondo quanto riportato da La Nazione, nonostante Lafont abbia riassorbito la lesione al bicipite femorale in 9 giorni e abbia dato la disponibilità per giocare al San Paolo, sarà Dragowski a scendere in campo dal primo minuto contro i partenopei. Dunque prudenza per il buon Lafont che dovrà accomodarsi in panchina, completare la riabilitazione per scongiurare ricadute e poi tornare prontamente in campo. Il portiere polacco ha la stima tecnica di Pioli e per lui dunque sarà una grande occasione da sfruttare.

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