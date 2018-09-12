La Nazione, Dragowski giocherà a Napoli nonostante Lafont stia meglio. Pioli sarà prudente...
Secondo quanto riportato da La Nazione, nonostante Lafont abbia riassorbito la lesione al bicipite femorale in 9 giorni e abbia dato la disponibilità per giocare al San Paolo, sarà Dragowski a scender...
A cura di Redazione Labaroviola
12 settembre 2018 09:09
Secondo quanto riportato da La Nazione, nonostante Lafont abbia riassorbito la lesione al bicipite femorale in 9 giorni e abbia dato la disponibilità per giocare al San Paolo, sarà Dragowski a scendere in campo dal primo minuto contro i partenopei. Dunque prudenza per il buon Lafont che dovrà accomodarsi in panchina, completare la riabilitazione per scongiurare ricadute e poi tornare prontamente in campo. Il portiere polacco ha la stima tecnica di Pioli e per lui dunque sarà una grande occasione da sfruttare.