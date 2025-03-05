Baiano avvisa: "Rientro Kean? Ai difensori del Napoli direi occhio... Ha una forza d'urto formidabile"

L'ex attaccante, Francesco Baiano, da doppio ex della sfida, ha analizzato con attenzione il match in cui Napoli e Fiorentina si affronteranno al Maradona. Queste le sue parole al Corriere del Mezzogi...

L'ex attaccante, Francesco Baiano, da doppio ex della sfida, ha analizzato con attenzione il match in cui Napoli e Fiorentina si affronteranno al Maradona. Queste le sue parole al Corriere del Mezzogiorno:

"So che Kean dovrebbe rientrare per la sfida di Fuorigrotta. E a quel punto cambiano gli equilibri perché questo ragazzo ha una forza d’urto formidabile. Beltran e Zaniolo non si sono rivelati all’altezza. Ai difensori azzurri direi occhio. Che Napoli viene fuori dal match contro l'Inter? Valido certamente. Ho rivisto la squadra di un mese fa. Tonica, aggressiva. Mi è piaciuta molto ma vi dico una cosa: lo scudetto lo vince chi avrà meno infortuni. E quindi chi gioca di più automaticamente è più vulnerabile e subisce i rischi del logorio".