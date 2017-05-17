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A Napoli ancora senza Badelj, in attacco la doppia punta. Non ci sarà il ritiro anticipato...

Nessun ritiro anticipato, occhio alla doppia punta davanti...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 maggio 2017 09:13
A Napoli ancora senza Badelj, in attacco la doppia punta. Non ci sarà il ritiro anticipato... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato da il Corriere Fiorentino, nell'edizione odierna, non c'è molto ottimismo riguardo il rientro di Badelj nella trasferta di Napoli. Un'assenza molto pesante viste anche le squalifiche di Borja Valero in mediana ed Astori in difesa. Sicuramente ci sarà Sanchez e Vecino a far legna a centrocampo con Gonzalo al rientro in difesa. In attacco è probabile il tandem Kalinic-Babacar visto che, entrambi i giocatori, attraversano un buon momento di forma.

Curiosità: al contrario della trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, Sousa per la trasferta di Napoli non opterà per nessun ritiro anticipato, la squadra lascerà Firenze venerdì a 24 ore dal fischio iniziale.

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