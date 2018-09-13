CdS, verso Napoli: tentazione Pjaca dal primo minuto la scelta in extremis. Dragowski titolare

Come riportato da Il Corriere Dello Sport, verso la partita tra Napoli e Fiorentina per Stefano Pioli c'è una tentazione: quella di schierare Marko Pjaca titolare al posto di Eysseric. La decisione ve...

Come riportato da Il Corriere Dello Sport, verso la partita tra Napoli e Fiorentina per Stefano Pioli c'è una tentazione: quella di schierare Marko Pjaca titolare al posto di Eysseric. La decisione verrà presa all'ultimo minuto. Veretout al rientro sarà titolare a centrocampo con Gerson e Benassi così come Dragowski subentrato a Lafont che sta meglio ma non verrà esposto a rischi nella gara di sabato.