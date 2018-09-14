Convocati: out Lafont, giocherà Dragowski. Veretout al ritorno
Questi i convocati da Stefano Pioli per Napoli-Fiorentina:Portieri - Brancolini, Dragowski, Ghidotti.Difensori - Biraghi, Ceccherini, Diks, Vitor Hugo, Hancko, Laurini, Milenkovic, Pezzella.Centrocamp...
A cura di Redazione Labaroviola
14 settembre 2018 17:36
Questi i convocati da Stefano Pioli per Napoli-Fiorentina:
Portieri - Brancolini, Dragowski, Ghidotti.
Difensori - Biraghi, Ceccherini, Diks, Vitor Hugo, Hancko, Laurini, Milenkovic, Pezzella.
Centrocampisti - Benassi, Dabo, Eysseric, Fernandes, Norgaard, Gerson, Veretout.
Attaccanti - Chiesa, Mirallas, Pjaca, Simeone, Sottil, Thereau.