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Convocati: out Lafont, giocherà Dragowski. Veretout al ritorno

Questi i convocati da Stefano Pioli per Napoli-Fiorentina:Portieri - Brancolini, Dragowski, Ghidotti.Difensori - Biraghi, Ceccherini, Diks, Vitor Hugo, Hancko, Laurini, Milenkovic, Pezzella.Centrocamp...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 settembre 2018 17:36
Convocati: out Lafont, giocherà Dragowski. Veretout al ritorno - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Dragowski
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Dragowski
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Questi i convocati da Stefano Pioli per Napoli-Fiorentina:

Portieri - Brancolini, Dragowski, Ghidotti.

Difensori - Biraghi, Ceccherini, Diks, Vitor Hugo, Hancko, Laurini, Milenkovic, Pezzella.

Centrocampisti - Benassi, Dabo, Eysseric, Fernandes, Norgaard, Gerson, Veretout.

Attaccanti - Chiesa, Mirallas, Pjaca, Simeone, Sottil, Thereau.

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