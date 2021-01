Da Napoli, possibile cambio d’orario per l’inizio di Napoli-Fiorentina. Attesa esito tamponi

Sono ore di attesa in casa Napoli dopo la riscontrata positività al Covid-19 di Fabian Ruiz. Nuovi tamponi saranno effettuati in queste ore al gruppo squadra. Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli Carlo Alvino, non esclude l’ipotesi di uno slittamento dell’orario di inizio del match di campionato contro la Fiorentina, in programma domenica alle ore 12,30 al Maradona. “Notte di ansia in casa Napoli in attesa della risposta dei tamponi che il gruppo effettuerà più tardi e dei quali l’esito si conoscerà solo domattina. Non è da escludere uno spostamento di qualche ora della gara con la Fiorentina”, scrive Alvino su Twitter.

