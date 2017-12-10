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Pioli e il Napoli: molte vittorie al San Paolo e un tabù da distruggere...

Stefano Pioli, da allenatore, ha conquistato molti successi contro il Napoli al San Paolo, vincendo 5 volte in 9 gare, con il Chievo, il Bologna e la Lazio. Non è riuscito a fare risultato come tecnic...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 dicembre 2017 09:19
Pioli e il Napoli: molte vittorie al San Paolo e un tabù da distruggere... - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Stefano Pioli, da allenatore, ha conquistato molti successi contro il Napoli al San Paolo, vincendo 5 volte in 9 gare, con il Chievo, il Bologna e la Lazio. Non è riuscito a fare risultato come tecnico dell’ Inter, anzi ha subito una pesante sconfitta, ma i numeri continuano ad essere dalla sua parte, e non ha sicuramente intenzione di invertire questo trend positivo, cosa che invece dovrà fare la Fiorentina, che non riesce batte una big in trasferta dal maggio 2016, il 4-2 alla Lazio all’ Olimpico. I viola oggi dovranno provare a replicare quando fatto nel marzo 2014 invece, quando un guizzo di Joaquin regalò ai viola la vittoria al San Paolo.

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