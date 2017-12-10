Pioli e il Napoli: molte vittorie al San Paolo e un tabù da distruggere...

Stefano Pioli, da allenatore, ha conquistato molti successi contro il Napoli al San Paolo, vincendo 5 volte in 9 gare, con il Chievo, il Bologna e la Lazio. Non è riuscito a fare risultato come tecnic...

A cura di Redazione Labaroviola 10 dicembre 2017 09:19

Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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