Pioli e il Napoli: molte vittorie al San Paolo e un tabù da distruggere...
Stefano Pioli, da allenatore, ha conquistato molti successi contro il Napoli al San Paolo, vincendo 5 volte in 9 gare, con il Chievo, il Bologna e la Lazio. Non è riuscito a fare risultato come tecnic...
Stefano Pioli, da allenatore, ha conquistato molti successi contro il Napoli al San Paolo, vincendo 5 volte in 9 gare, con il Chievo, il Bologna e la Lazio. Non è riuscito a fare risultato come tecnico dell’ Inter, anzi ha subito una pesante sconfitta, ma i numeri continuano ad essere dalla sua parte, e non ha sicuramente intenzione di invertire questo trend positivo, cosa che invece dovrà fare la Fiorentina, che non riesce batte una big in trasferta dal maggio 2016, il 4-2 alla Lazio all’ Olimpico. I viola oggi dovranno provare a replicare quando fatto nel marzo 2014 invece, quando un guizzo di Joaquin regalò ai viola la vittoria al San Paolo.