Labaro Viola

Milenkovic: “A Napoli per fare la nostra gara tenendo palla. Vogliamo proseguire nel momento di forma”

Il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre match tra Napoli e Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:“Vogliamo proseguire il nostro momento di forma...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 settembre 2018 17:29
Milenkovic: “A Napoli per fare la nostra gara tenendo palla. Vogliamo proseguire nel momento di forma” - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic
News
Milenkovic
Napoli Fiorentina
Condividi

Il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre match tra Napoli e Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

“Vogliamo proseguire il nostro momento di forma. Oggi sarà difficile ma siamo venuti a fare la nostra partita e dare il massimo sul campo. Giocheremo con palla al piede imponendoci”.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok