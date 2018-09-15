Milenkovic: “A Napoli per fare la nostra gara tenendo palla. Vogliamo proseguire nel momento di forma”
Il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre match tra Napoli e Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:“Vogliamo proseguire il nostro momento di forma...
A cura di Redazione Labaroviola
15 settembre 2018 17:29
Il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre match tra Napoli e Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:
“Vogliamo proseguire il nostro momento di forma. Oggi sarà difficile ma siamo venuti a fare la nostra partita e dare il massimo sul campo. Giocheremo con palla al piede imponendoci”.