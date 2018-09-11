Qui Napoli: Mertens rischia di saltare la Fiorentina. Chiriches operato al crociato

La sicura tegola per Ancelotti porta il nome di Vlad Chiriches operato nella giornata di ieri al ginocchio dove, con la sua Nazionale rumena ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore. A...

La sicura tegola per Ancelotti porta il nome di Vlad Chiriches operato nella giornata di ieri al ginocchio dove, con la sua Nazionale rumena ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore. Anche Dries Mertens però non se la passa benissimo. Durante la partita con il suo Belgio ha riportato una sub-lussazione della spalla e questo gli potrebbe far saltare la partita con la Fiorentina in programma sabato 15/09 ore 18.00.