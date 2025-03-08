I convocati della Fiorentina per il Napoli: Folorunsho non recupera, c'è anche Adli
La Fiorentina si prepara ad affrontare la prossima sfida, in quanto domani scenderà in campo al Maradona, sfidando il Napoli di Antonio Conte. Il club viola ha diramato la lista dei convocati, dunque:...
A cura di Redazione Labaroviola
08 marzo 2025 16:26
La Fiorentina si prepara ad affrontare la prossima sfida, in quanto domani scenderà in campo al Maradona, sfidando il Napoli di Antonio Conte. Il club viola ha diramato la lista dei convocati, dunque: ancora assente Folorunsho, che come Colpani non è ancora riuscito a recuperare e tornare a disposizione del tecnico. Queste le scelte di mister Palladino: