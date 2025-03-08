Labaro Viola

I convocati della Fiorentina per il Napoli: Folorunsho non recupera, c'è anche Adli

La Fiorentina si prepara ad affrontare la prossima sfida, in quanto domani scenderà in campo al Maradona, sfidando il Napoli di Antonio Conte. Il club viola ha diramato la lista dei convocati, dunque:...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 marzo 2025 16:26
I convocati della Fiorentina per il Napoli: Folorunsho non recupera, c'è anche Adli -
News
Serie A
Napoli Fiorentina
Condividi

La Fiorentina si prepara ad affrontare la prossima sfida, in quanto domani scenderà in campo al Maradona, sfidando il Napoli di Antonio Conte. Il club viola ha diramato la lista dei convocati, dunque: ancora assente Folorunsho, che come Colpani non è ancora riuscito a recuperare e tornare a disposizione del tecnico. Queste le scelte di mister Palladino:

I convocati della Fiorentina per il Napoli: Folorunsho non recupera, c'è anche Adli

 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok