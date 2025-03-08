I convocati della Fiorentina per il Napoli: Folorunsho non recupera, c'è anche Adli

La Fiorentina si prepara ad affrontare la prossima sfida, in quanto domani scenderà in campo al Maradona, sfidando il Napoli di Antonio Conte. Il club viola ha diramato la lista dei convocati, dunque:...

La Fiorentina si prepara ad affrontare la prossima sfida, in quanto domani scenderà in campo al Maradona, sfidando il Napoli di Antonio Conte. Il club viola ha diramato la lista dei convocati, dunque: ancora assente Folorunsho, che come Colpani non è ancora riuscito a recuperare e tornare a disposizione del tecnico. Queste le scelte di mister Palladino: