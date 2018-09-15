Pioli: “Buona gara, perso per un errore nostro. Meritavamo un risultato positivo. Non ci siamo accontentati”

Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli a Sky nel post Napoli Fiorentina:“Abbiamo fatto una buona gara, abbiamo avuto situazioni dove potevamo essere più precisi, nel secondo tempo abbiamo sofferto...

Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli a Sky nel post Napoli Fiorentina:

“Abbiamo fatto una buona gara, abbiamo avuto situazioni dove potevamo essere più precisi, nel secondo tempo abbiamo sofferto normale contro una squadra con il Napoli. Sul goal abbiamo perso un pallone evitabile, dispiace volevamo un risultato positivo. Non ci siamo accontentati, l’errore di Hugo è dettato anche dalla voglia di ripartire più veloce per far male. Ci è mancato un po’ di qualità, nel secondo tempo abbiamo sprecato un contropiede con Chiesa importante. Squadra giovane? Dobbiamo dare tempo ai ragazzi errori di gioventù, noi non ci accontentiamo mai. Non sono contento di aver perso, abbiamo tenuto testa al Napoli squadra che ha fatto 90 punti la scorsa stagione. Sono consapevole che potevamo gestire meglio la sfera e creare di più”.