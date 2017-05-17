In trasferta una viola piccola con le grandi. Una tendenza negativa obbliga Sousa alla spensieratezza più totale come quando ad esempio...
Un bilancio in trasferta contro le big da invertire se la Fiorentina vuole l'Europa League
Se quest'anno la tendenza in casa è di esser stata un'ammazza grandi, in trasferta con le big il bilancio è realmente disastroso. Infatti, secondo quanto riportato da il Corriere Fiorentino, la Fiorentina ha raccolto nelle sei trasferte contro le "big" del campionato, solo un punto a Bergamo contro l'Atalanta, mentre quando si è trovata di fronte: Juventus, Roma, Milan, Inter e Lazio ha steccato raccogliendo solo i pezzi di prestazioni talvolta disastrose.
Serve una Fiorentina spensierata come quando la squadra di Sousa dello scorso anno fece vedere i sorci verdi a Sarri (gran goal di Kalinic) per soccombere sfortunatamente per 2-1. Senza calcoli, in sintesi, per cercare di raggiungere l'Europa League