Lafont sta meglio. Oggi test importante, recupera per la partita col Napoli?
Lafont sta guarendo molto in fretta dal problema muscolare rimediato nella partita contro l'Udinese. Secondo La Nazione, il portiere viola si sottoporrà ad una visita accurata. Il test stabilirà con c...
A cura di Redazione Labaroviola
11 settembre 2018 08:36
Lafont sta guarendo molto in fretta dal problema muscolare rimediato nella partita contro l'Udinese. Secondo La Nazione, il portiere viola si sottoporrà ad una visita accurata. Il test stabilirà con certezza se ci potrà essere spazio per una specie di recupero-lampo. Anche se in partenza resta alto il margine di incompiutezza, insomma nessuno si vuol prendere la responsabilità di autorizzare un ottimismo che potrebbe essere davvero fuori luogo, considerata la genesi dell’infortunio.