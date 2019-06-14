Agente Pezzella: "I partenopei non mi hanno mai contattato, ve lo assicuro"
Il procuratore di German Pezzella, Martin Guastadisegno è stato intervistato ai microfoni di GonfiaLaRete.com per un possibile trasfertimento al Napoli nel mercato estivo: "Il Napoli non mi ha mai con...
A cura di Redazione Labaroviola
14 giugno 2019 18:47
Il procuratore di German Pezzella, Martin Guastadisegno è stato intervistato ai microfoni di GonfiaLaRete.com per un possibile trasfertimento al Napoli nel mercato estivo: "Il Napoli non mi ha mai contattato, ve lo assicuro. Ho un rapporto splendido con Cristiano Giuntoli, ma per ora non ho ricevuto nessuna chiamata. Adesso sono in Sud America, magari vedremo cosa accadrà quando tornerò in Italia".