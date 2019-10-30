Ilicic fu vicinissimo al Napoli in estate. Decisiva la volontà di Gasp per trattenerlo..

Un'interessante rivelazione di mercato, secondo TuttoMercatoWeb.com il quale ci racconta un retroscena legato a Josip Ilicic: l'ex viola, oggi all'Atalanta, quest'anno avrebbe potuto giocare nel Napol...

Un'interessante rivelazione di mercato, secondo TuttoMercatoWeb.com il quale ci racconta un retroscena legato a Josip Ilicic: l'ex viola, oggi all'Atalanta, quest'anno avrebbe potuto giocare nel Napoli, oggi alle 19 in campo proprio contro gli orobici. Questo perché la società partenopea ha provato a prendere due volte il fantasista sloveno nel corso della scorsa estate, scontrandosi però principalmente con la volontà del suo allenatore Gasperini di trattenerlo.

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