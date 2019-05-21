SkySport: Ilicic-Napoli accordo fatto. Manca l'ok dell'Atalanta. Ecco quanto andrebbe a guadagnare..

Come riportato nella serata di ieri da Sky Sport, il Napoli ha raggiunto l’accordo con Josip Ilicic per il trasferimento. Si mormora di una soluzione su base triennale a 2,2 milioni di euro l'anno. Re...

Come riportato nella serata di ieri da Sky Sport, il Napoli ha raggiunto l’accordo con Josip Ilicic per il trasferimento. Si mormora di una soluzione su base triennale a 2,2 milioni di euro l'anno. Resta da trovare l'accordo con l’Atalanta, la cifra dovrebbe aggirarsi intorno ai 12 milioni, con la prospettiva di inserire il cartellino di Roberto Inglese(Ora al Parma) come contropartita. La società orobica, al momento impegnata a tutto tondo nella corsa Champions, per ora non apre spiragli a possibili acquirenti per lo sloveno, potrebbe altresì rilanciare con una proposta di rinnovo a cifre molto importanti. Al momento l’ex viola guadagna 1 milione e mezzo all’anno ed è in scadenza nel 2020.