La Nazione, Veretout andrà al Napoli mentre Pezzella resterà ancora in maglia viola
Secondo quanto riportato dal giornale La Nazione, la cessione del centrocampista Jordan Veretout ormai è soltanto una questione di dettagli.La Fiorentina lo venderà per 20 milioni di euro da parte del...
A cura di Redazione Labaroviola
08 giugno 2019 21:58
Secondo quanto riportato dal giornale La Nazione, la cessione del centrocampista Jordan Veretout ormai è soltanto una questione di dettagli.
La Fiorentina lo venderà per 20 milioni di euro da parte del Napoli, ed è vicina ad accettare anche in via ufficiale. Ma Pezzella non andrà ai partenopei perchè la dirigenza della Fiorentina ha chiuso le porte al doppio trasferimento.