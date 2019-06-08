La Nazione, Veretout andrà al Napoli mentre Pezzella resterà ancora in maglia viola

Secondo quanto riportato dal giornale La Nazione, la cessione del centrocampista Jordan Veretout ormai è soltanto una questione di dettagli.La Fiorentina lo venderà per 20 milioni di euro da parte del...

Secondo quanto riportato dal giornale La Nazione, la cessione del centrocampista Jordan Veretout ormai è soltanto una questione di dettagli.

La Fiorentina lo venderà per 20 milioni di euro da parte del Napoli, ed è vicina ad accettare anche in via ufficiale. Ma Pezzella non andrà ai partenopei perchè la dirigenza della Fiorentina ha chiuso le porte al doppio trasferimento.