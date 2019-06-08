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La Nazione, Veretout andrà al Napoli mentre Pezzella resterà ancora in maglia viola

Secondo quanto riportato dal giornale La Nazione, la cessione del centrocampista Jordan Veretout ormai è soltanto una questione di dettagli.La Fiorentina lo venderà per 20 milioni di euro da parte del...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 giugno 2019 21:58
La Nazione, Veretout andrà al Napoli mentre Pezzella resterà ancora in maglia viola - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Secondo quanto riportato dal giornale La Nazione, la cessione del centrocampista Jordan Veretout ormai è soltanto una questione di dettagli.
La Fiorentina lo venderà per 20 milioni di euro da parte del Napoli, ed è vicina ad accettare anche in via ufficiale. Ma Pezzella non andrà ai partenopei perchè la dirigenza della Fiorentina ha chiuso le porte al doppio trasferimento.

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