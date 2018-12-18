"Chiesto Diawara in prestito. Con Corvino siamo passati dal quarto posto al decimo"

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Blu, queste le sue parole:“Da Napoli mi sono arrivate notizie di un sondaggio fatto dalla Fiorentina per avere Diawara in prestito. A gennaio ci saranno investimenti,...

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Blu, queste le sue parole:

“Da Napoli mi sono arrivate notizie di un sondaggio fatto dalla Fiorentina per avere Diawara in prestito. A gennaio ci saranno investimenti, nonostante l’attivo di 37 milioni dell’ultimo bilancio. Si cercheranno operazioni in prestito, con pagherò o da pagare in più rate, non mi aspetto acquisti che possano spostare granchè. Non servono fenomeni, ma un regista e un attaccante.

E’ impossibile trovare spiegazioni logiche ad operazioni come quelle di aver scartato Mancini e Zaniolo, credo che Corvino abbia voluto fare piazza pulita con tutto quello che apparteneva al ciclo di Pradè e Macia. Il ridimensionamento degli ultimi tre anni è inaccettabile, sei passato dal lottare per il quarto posto all’attuale decimo e dodicesimo posto”