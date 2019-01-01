Secondo colpo vicino? Auriemma: "Diawara piace ai viola che hanno ottimi rapporti con l'agente"
Queste le parole del giornalista mediaset Raffaele Auriemma: “Diawara piace alla Fiorentina, il suo agente ha ottimi rapporti con il club viola e Corvino ha scoperto lo stesso calciatore in passato, i...
A cura di Redazione Labaroviola
01 gennaio 2019 20:22
Queste le parole del giornalista mediaset Raffaele Auriemma: “Diawara piace alla Fiorentina, il suo agente ha ottimi rapporti con il club viola e Corvino ha scoperto lo stesso calciatore in passato, il Napoli inoltre potrebbe assecondare la volontà del giocatore che chiede più spazio”. La Fiorentina si avvicina dunque al secondo colpo?