Notizie Auriemma Fiorentina

Auriemma: "Italiano il migliore per il Napoli, ora non ha una squadra competitiva. Cosa doveva fare ieri?"
25 aprile 2024 18:18
Zazzaroni: "Vlahovic è un problema, giocare nella Fiorentina e nella Juventus sono due mestieri diversi"
06 marzo 2023 13:06
Cruciani contro Auriemma attacca Napoli: "Non conosce la storia, ignoranza è grassa da quelle parti"
10 febbraio 2022 13:48
Auriemma dà la colpa alla sfortuna: "Il palo di Lozano è uscito fuori, a Biraghi è entrato in porta"
13 gennaio 2022 22:56
Auriemma: "Alla Continassa c'è una piscina dove i giocatori della Juventus si allenano per tuffarsi"
12 novembre 2021 17:39
Auriemma avverte: "Il ko del Napoli in Europa non è positivo per la Fiorentina"
02 ottobre 2021 16:06
Tuttosport annuncia: Milik alla Fiorentina, 5 milioni subito e riscatto a 25. Ci sarà rinnovo di un anno. I dettagli
02 ottobre 2020 09:28
Auriemma: "Senza le grandi parate di Ospina avremmo preso 5 gol dalla Fiorentina senza farne"
19 gennaio 2020 23:32
"Veretout si trasferirà al Napoli per venticinque milioni di euro più bonus"
26 marzo 2019 15:57
Secondo colpo vicino? Auriemma: "Diawara piace ai viola che hanno ottimi rapporti con l'agente"
01 gennaio 2019 20:22
Da Napoli: "Il club azzurro chiede 30 milioni per Diawara. La Fiorentina offre..."
19 dicembre 2018 14:27
VIDEO, Auriemma non la prende benissimo, ecco la reazione al trionfo viola sul Napoli
30 aprile 2018 18:48
Auriemma: "Prendere Chiesa alla Fiorentina? No preferisco Biraghi"
30 aprile 2018 13:39
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