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Notizie Auriemma Fiorentina

Auriemma: "Italiano il migliore per il Napoli, ora non ha una squadra competitiva. Cosa doveva fare ieri?"

25 aprile 2024 18:18

Zazzaroni: "Vlahovic è un problema, giocare nella Fiorentina e nella Juventus sono due mestieri diversi"

06 marzo 2023 13:06

Cruciani contro Auriemma attacca Napoli: "Non conosce la storia, ignoranza è grassa da quelle parti"

10 febbraio 2022 13:48

Auriemma dà la colpa alla sfortuna: "Il palo di Lozano è uscito fuori, a Biraghi è entrato in porta"

13 gennaio 2022 22:56

Auriemma: "Alla Continassa c'è una piscina dove i giocatori della Juventus si allenano per tuffarsi"

12 novembre 2021 17:39

Auriemma avverte: "Il ko del Napoli in Europa non è positivo per la Fiorentina"

02 ottobre 2021 16:06

Tuttosport annuncia: Milik alla Fiorentina, 5 milioni subito e riscatto a 25. Ci sarà rinnovo di un anno. I dettagli

02 ottobre 2020 09:28

Auriemma: "Senza le grandi parate di Ospina avremmo preso 5 gol dalla Fiorentina senza farne"

19 gennaio 2020 23:32

"Veretout si trasferirà al Napoli per venticinque milioni di euro più bonus"

26 marzo 2019 15:57

Secondo colpo vicino? Auriemma: "Diawara piace ai viola che hanno ottimi rapporti con l'agente"

01 gennaio 2019 20:22

Da Napoli: "Il club azzurro chiede 30 milioni per Diawara. La Fiorentina offre..."

19 dicembre 2018 14:27

VIDEO, Auriemma non la prende benissimo, ecco la reazione al trionfo viola sul Napoli

30 aprile 2018 18:48

Auriemma: "Prendere Chiesa alla Fiorentina? No preferisco Biraghi"

30 aprile 2018 13:39

VIDEO, Auriemma: "Fiorentina straordinaria, vi spiego come Pioli ha bloccato Sarri ed il Napoli. Geniali le sue mosse"

12 dicembre 2017 13:30

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