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VIDEO, Auriemma: "Fiorentina straordinaria, vi spiego come Pioli ha bloccato Sarri ed il Napoli. Geniali le sue mosse"

Nel corso della trasmissione di Italia Uno "Tiki Taka" è intervenuto il giornalista napoletano Raffaele Auriemma che ha spiegato il motivo per cui il Napoli ha avuto così tante difficoltà con la Fiore...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 dicembre 2017 13:30
VIDEO, Auriemma: "Fiorentina straordinaria, vi spiego come Pioli ha bloccato Sarri ed il Napoli. Geniali le sue mosse" - Auriemma
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Nel corso della trasmissione di Italia Uno "Tiki Taka" è intervenuto il giornalista napoletano Raffaele Auriemma che ha spiegato il motivo per cui il Napoli ha avuto così tante difficoltà con la Fiorentina ed è stata bloccata sullo 0-0, queste le parole del partenopeo: "Al San Paolo abbiamo visto una Fiorentina straordinaria, perché Pioli ha fatto giocare il Napoli sul lato debole che è quello di destra. Di solito il Napoli attacca da sinistra per poi concludere sul lato destro mentre Pioli ha costretto il Napoli a giocare sul lato destro. Callejon è bravo nell'attaccare lo spazio e nell'inserimento, ma non con la palla sui piedi. Per questo è stato bravo Pioli che ha capito questo e ha costretto il Napoli a giocare sulla fascia destra"

ECCO IL VIDEO DELL'INTERVENTO DI AURIEMMA A TIKI TAKA

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