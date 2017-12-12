VIDEO, Auriemma: "Fiorentina straordinaria, vi spiego come Pioli ha bloccato Sarri ed il Napoli. Geniali le sue mosse"

Nel corso della trasmissione di Italia Uno "Tiki Taka" è intervenuto il giornalista napoletano Raffaele Auriemma che ha spiegato il motivo per cui il Napoli ha avuto così tante difficoltà con la Fiore...

Nel corso della trasmissione di Italia Uno "Tiki Taka" è intervenuto il giornalista napoletano Raffaele Auriemma che ha spiegato il motivo per cui il Napoli ha avuto così tante difficoltà con la Fiorentina ed è stata bloccata sullo 0-0, queste le parole del partenopeo: "Al San Paolo abbiamo visto una Fiorentina straordinaria, perché Pioli ha fatto giocare il Napoli sul lato debole che è quello di destra. Di solito il Napoli attacca da sinistra per poi concludere sul lato destro mentre Pioli ha costretto il Napoli a giocare sul lato destro. Callejon è bravo nell'attaccare lo spazio e nell'inserimento, ma non con la palla sui piedi. Per questo è stato bravo Pioli che ha capito questo e ha costretto il Napoli a giocare sulla fascia destra"

ECCO IL VIDEO DELL'INTERVENTO DI AURIEMMA A TIKI TAKA