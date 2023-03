Zazzaroni: “Vlahovic è un problema, giocare nella Fiorentina e nella Juventus sono due mestieri diversi”

Nel corso della trasmissione Pressing in diretta su Italia Uno, c’è stato un dibattitto in studio tra il giornalista napoletano Auriemma e il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni riguardo la differenza di rendimento di Vlahovic tra la Fiorentina e la Juventus

Auriemma: “La Juventus ha il sesto attacco del campionato eppure ha in rosa uno dei migliori attaccanti che si chiama Dusan Vlahovic. Zazzaroni dice che Vlahovic è un problema, bisogna capire perchè è diventato un problema, a Firenze aveva giocato 21 partite e fatto 17 gol fino a dicembre. Nelle due stagioni con la Juventus ha giocato 15 partite 7 gol, 16 partite 8 gol. Ora è un problema di Vlahovic oppure è un problema di chi non permette a Vlahovic di segnare con semplicità e con la continuità che la Juventus aveva voluto da lui. Al primo posto c’è il Napoli

Zazzaroni: “Vlahovic è un problema per la Juventus da un anno e mezzo, ti aspettavi molto di più da Vlahovic, non è questione di occasioni. La Juventus sta creando le stesse occasioni che ha sempre creato, solo che prima c’era Ronaldo o qualcun altro che la buttavano dentro. Adesso Vlahovic è in difficoltà, giocare nella Fiorentina e giocare nella Juventus sono due mestieri diversi”

