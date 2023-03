Badelj: “Davide era il capitano e compagno perfetto. La lettera letta al suo funerale la conservo a casa mia”

L’ex capitano della Fiorentina Milan Badelj ha parlato ai microfoni di RTV38 del suo ex compagno in viola Davide Astori: “In quei giorni di cinque anni fa ero completamente distrutto, è veramente dura parlarne e ripensarci. Davide era il capitano e il compagno perfetto. Tutti svolgono quel ruolo in modo diverso, lui riusciva ad includere tutte le interpretazioni positive in un’unica persona. Ricordo come aiutava i nuovi arrivati, soprattutto quelli stranieri, cercando di colmare la diversità di lingua. Era la luce in quella Fiorentina. Era solito arrivare tra i primi al centro sportivo. Tutti notavano la sua presenza. La lettera letta al suo funerale la conservo a casa mia a Zagabria”.

