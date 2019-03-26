"Veretout si trasferirà al Napoli per venticinque milioni di euro più bonus"

Il giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto nel corso di A Pranzo con il Pentasport, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Bruno: "Jordan Veretout, più di una volta ha dimostrato di amare N...

Il giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto nel corso di A Pranzo con il Pentasport, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Bruno: "Jordan Veretout, più di una volta ha dimostrato di amare Napoli e ha un procuratore napoletano (Giuffredi, ndr), piace. Mi risulta però che la Fiorentina non sia intenzionata a vendere il giocatore, perché potrebbe tranquillamente trattenerlo viste le cifre in ballo. Proprio per questo l’agente sta facendo un grande lavoro di mediazione tra le due società. La cifra giusta? Per me si arriverà a 25 milioni bonus inclusi, anche grazie ai buoni rapporti tra De Laurentiis e Della Valle e si chiuderà. Chiesa? Le altre società gli offrono troppo, il Napoli è tagliato fuori”.