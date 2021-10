Auriemma avverte: “Il ko del Napoli in Europa non è positivo per la Fiorentina”

Raffaele Auriemma, noto giornalista simpatizzante Napoli, è intervenuto ai microfoni del Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, in occasione della sfida di domani tra la Fiorentina e gli azzurri. Ecco le sue parole: “Io credo che il Napoli abbia capito che non serve fare calcoli sugli avversari. Per la Fiorentina non è stato positivo il ko in Europa League del Napoli, che non dovrà perdere la concentrazione. L’obiettivo dei campani è far bene in campionato. Se Gattuso l’anno scorso avesse avuto la squadra al completo per quel mese in mezzo avrebbe raggiunto la Champions con il Napoli”