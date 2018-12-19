Da Napoli: "Il club azzurro chiede 30 milioni per Diawara. La Fiorentina offre..."

A Radio Marte, Raffaele Auriemma nel corso di "Si Gonfia la rete", ha svelato alcuni interessanti retroscena sulle manovre del club partenopeo:"Rog e Diawara stanno giocando pochissimo con Ancelotti,...

A Radio Marte, Raffaele Auriemma nel corso di "Si Gonfia la rete", ha svelato alcuni interessanti retroscena sulle manovre del club partenopeo:

"Rog e Diawara stanno giocando pochissimo con Ancelotti, il tecnico li sta facendo giocare solo per concedergli un certo minutaggio. Il Napoli vuole prendere un altro centrocampista a gennaio, uno dei due andrà via, Diawara ha più mercato rispetto al croato. Il club azzurro vuole 40 milioni per cedere il centrocampista ex Bologna, anche a 30 milioni di euro si potrebbe chiudere. Ci sono due società inglesi che stanno chiedendo al Napoli di poterlo vendere, anche la Fiorentina è molto interessata al calciatore ma non può spendere 30 milioni per il calciatore, c'è l'ipotesi prestito”