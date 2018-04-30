Auriemma: "Prendere Chiesa alla Fiorentina? No preferisco Biraghi"

Auriemma noto giornalista napoletano ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana: "Simeone ieri è stato infermabile per come si è comportata la difesa del Napoli. Chiesa? Ha perso un po’ di smalto,...

Auriemma noto giornalista napoletano ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana: "Simeone ieri è stato infermabile per come si è comportata la difesa del Napoli. Chiesa? Ha perso un po’ di smalto, ha corso tanto quest’anno e ora sta rallentando, anche se non mi convince troppo nel ruolo di Pioli nell’affiancare Simeone. Lo vedo da esterno puro alla Callejon. Fiorentina? Sempre aggressiva sul portatore di palla, Laurini e Biraghi mi piacciono: il secondo è destinato a un grande club"