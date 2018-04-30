Labaro Viola

Auriemma: "Prendere Chiesa alla Fiorentina? No preferisco Biraghi"

Auriemma noto giornalista napoletano ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana: "Simeone ieri è stato infermabile per come si è comportata la difesa del Napoli. Chiesa? Ha perso un po’ di smalto,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 aprile 2018 13:39
Auriemma: "Prendere Chiesa alla Fiorentina? No preferisco Biraghi" - Auriemma
Auriemma
News
Fiorentina
Napoli
Auriemma
Condividi

Auriemma noto giornalista napoletano ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana: "Simeone ieri è stato infermabile per come si è comportata la difesa del Napoli. Chiesa? Ha perso un po’ di smalto, ha corso tanto quest’anno e ora sta rallentando, anche se non mi convince troppo nel ruolo di Pioli nell’affiancare Simeone. Lo vedo da esterno puro alla Callejon. Fiorentina? Sempre aggressiva sul portatore di palla, Laurini e Biraghi mi piacciono: il secondo è destinato a un grande club"

 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok