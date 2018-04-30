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VIDEO, Auriemma non la prende benissimo, ecco la reazione al trionfo viola sul Napoli

Ecco il video di Sport Mediaset con il commento di Raffaele Auriemma che commenta il tracollo azzurro a Firenze con la tripletta di Giovanni Simeone. Il telecronista partenopeo non la prende benissimo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 aprile 2018 18:48
VIDEO, Auriemma non la prende benissimo, ecco la reazione al trionfo viola sul Napoli -
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Ecco il video di Sport Mediaset con il commento di Raffaele Auriemma che commenta il tracollo azzurro a Firenze con la tripletta di Giovanni Simeone. Il telecronista partenopeo non la prende benissimo. Ecco il video:

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