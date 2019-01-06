Gazzetta, Fiorentina in pressing per Diawara ma al Napoli non convince la formula. I dettagli
Secondo La Gazzetta dello Sport, il sogno per il centrocampo della Fiorentina porta il nome di di Amadou Diawara, classe 1997 di proprietà del Napoli che Corvino conosce molto bene. Il club viola si s...
A cura di Redazione Labaroviola
06 gennaio 2019 12:01
Secondo La Gazzetta dello Sport, il sogno per il centrocampo della Fiorentina porta il nome di di Amadou Diawara, classe 1997 di proprietà del Napoli che Corvino conosce molto bene. Il club viola si sta muovendo con prestiti con diritto, una formula che non convince il Napoli.
Fonte: Calciomercato.com