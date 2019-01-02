Galbiati: "Diawara è perfetto per la Fiorentina. Attaccante? Ecco perché serviva Zapata, non Muriel.."

Roberto Galbiati, ex difensore viola, ha parlato all'emittente radiofonica Lady Radio, ecco alcune parole sul neo acquisto gigliato Luis Muriel: "La Fiorentina aveva bisogno di un calciatore fisicamen...

Roberto Galbiati, ex difensore viola, ha parlato all'emittente radiofonica Lady Radio, ecco alcune parole sul neo acquisto gigliato Luis Muriel: "La Fiorentina aveva bisogno di un calciatore fisicamente più possente e dedito al gioco di squadra, un po' come Zapata. Il difetto degli esterni di Pioli è che piace tentare la conclusione più che crossare, per questo a Simeone arrivano pochi rifornimenti. Diawara? A Napoli è chiuso da giocatori di livello maggiore, penso che per Firenze sarebbe perfetto. E Veretout potrebbe giocare nel suo vero ruolo. Ovvero la mezzala...".

Fonte: Tuttomercatoweb.com