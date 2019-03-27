Valcareggi: "Traore' porterà corsa e fantasia, sostituirà Veretout sicuro partente. Su Cecchi Gori vi dico.."

Furio Valcareggi, noto agente di calciatori, ha parlato all'emittente Lady Radio in merito alla situazione di Traoré e del'arrivo di Cecchi Gori a Firenze dell'altro ieri: "Corsa, fantasia: Traoré dev...

Furio Valcareggi, noto agente di calciatori, ha parlato all'emittente Lady Radio in merito alla situazione di Traoré e del'arrivo di Cecchi Gori a Firenze dell'altro ieri: "Corsa, fantasia: Traoré deve migliorare ancora molto. Il suo profilo mi piace, è un buon centrocampista. Può ricalcare le orme di Diawara, infine diventare quel tipo di calciatore con le caratteristiche tipiche dei giocatori africani con questa corsa che sembra interminabile e che gli consente di andare alla conclusione più degli altri. C'è differenza tra lui e Veretout, ma il francese è già sicuro vada via. Indipendentemente da questo non so se farà il titolare. Cecchi Gori? Sono rimasto favorevolmente meravigliato quando ha detto di non voler essere strumentalizzato: 20 anni fa non usava certo questo tipo di diplomazia. Ha fatto delle dichiarazioni che non hanno calcato la mano sui Della Valle che sono quelli che mettono i soldi e neanche che potessero favorirlo in questa situazione".

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