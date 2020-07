Il centrocampista giallorosso, Amadou Diawara, ha parlato sul canale ufficiale della società dopo la vittoria contro la Fiorentina per 2-1: “E’ stata sicuramente una partita importante, stiamo facendo bene e vogliamo continuare così fino alla fine. Gara dura? La Fiorentina è una squadra forte e sapevamo che non era una gara facile però l’abbiamo preparata bene. Abbiamo messo in campo quello che l’allenatore ci ha detto. Fisicamente? Stiamo meglio, perchè giochiamo molte sfide. Subito dopo il lockdown è stato difficile ma in questo momento stiamo andando bene”.