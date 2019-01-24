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Nazione: Diawara inarrivabile? Corvino tenta la carta del prestito con riscatto a giugno

Secondo La Nazione oggi in edicola Pantaleo Corvino non ha ancora accantonato l'idea di portare Amadou Diawara a Firenze. Il Napoli valuta il centrocampista senegalese non meno di 30 milioni, cifra at...

A cura di Paolo Lazzari Paolo Lazzari
24 gennaio 2019 11:47
Nazione: Diawara inarrivabile? Corvino tenta la carta del prestito con riscatto a giugno -
Rassegna Stampa
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Secondo La Nazione oggi in edicola Pantaleo Corvino non ha ancora accantonato l'idea di portare Amadou Diawara a Firenze. Il Napoli valuta il centrocampista senegalese non meno di 30 milioni, cifra attualmente inarrivabile per la viola. Ma col passare delle ore i partenopei potrebbero aprire all'ipotesi del prestito con diritto di riscatto, ad una cifra trattabile, per il prossimo giugno. Questo, per non rischiare di trattenere in rosa il giocatore, scarsamente utilizzato da Ancelotti in questa prima parte di stagione.

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