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Ceccarini conferma: "La Fiorentina cerca un centrocampista, occhi su Napoli"

Il giornalista e direttore di RMC Sport Niccolò Ceccarini, su Twitter ha parlato degli sviluppi del mercato viola: “Muriel ufficiale in viola in prestito con diritto di riscatto, domani visite. Ora an...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 gennaio 2019 20:35
Ceccarini conferma: "La Fiorentina cerca un centrocampista, occhi su Napoli" -
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Il giornalista e direttore di RMC Sport Niccolò Ceccarini, su Twitter ha parlato degli sviluppi del mercato viola: “Muriel ufficiale in viola in prestito con diritto di riscatto, domani visite. Ora anche un centrocampista. Diawara e Rog: il Napoli per ora non vuole farli partire, nel caso aprisse più avanti a una cessione in prestito, la Fiorentina è pronta a farsi avanti per uno dei due

 

 

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