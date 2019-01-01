Ceccarini conferma: "La Fiorentina cerca un centrocampista, occhi su Napoli"

Il giornalista e direttore di RMC Sport Niccolò Ceccarini, su Twitter ha parlato degli sviluppi del mercato viola: “Muriel ufficiale in viola in prestito con diritto di riscatto, domani visite. Ora an...

Il giornalista e direttore di RMC Sport Niccolò Ceccarini, su Twitter ha parlato degli sviluppi del mercato viola: “Muriel ufficiale in viola in prestito con diritto di riscatto, domani visite. Ora anche un centrocampista. Diawara e Rog: il Napoli per ora non vuole farli partire, nel caso aprisse più avanti a una cessione in prestito, la Fiorentina è pronta a farsi avanti per uno dei due