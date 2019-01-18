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Della Valle chiama Corvino. Il patron ha chiesto di prendere Diawara. Con i tifosi...

La Gazzetta dello Sport scrive che Andrea Della Valle si è voluto comunque regalare alcune ore in casa viola nonostante la sicura assenza di domenica a causa della settimana della moda. Il patron ha s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 gennaio 2019 13:35
Della Valle chiama Corvino. Il patron ha chiesto di prendere Diawara. Con i tifosi... - Foto LaPresse/Spada 29 ottobre 2016 Torino (Italia) Sport Calcio Juventus vs Napoli - Campionato italiano di calcio Serie A TIM 2016/2017 - "Juventus Stadium " Nella foto: Diawara Photo LaPresse/Spada October 29 , 2016 Turin (Italy) Sport Socce
Foto LaPresse/Spada 29 ottobre 2016 Torino (Italia) Sport Calcio Juventus vs Napoli - Campionato italiano di calcio Serie A TIM 2016/2017 - "Juventus Stadium " Nella foto: Diawara Photo LaPresse/Spada October 29 , 2016 Turin (Italy) Sport Socce
Rassegna Stampa
Corvino
Andrea Della Valle
Diawara
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La Gazzetta dello Sport scrive che Andrea Della Valle si è voluto comunque regalare alcune ore in casa viola nonostante la sicura assenza di domenica a causa della settimana della moda. Il patron ha seguito ieri l’allenamento mattutino poi si è intrattenuto con il nuovo acquisto Luis Muriel. Andrea Della Valle poi ha pranzato con Pioli e la squadra. Si è complimentato con tecnico e giocatori per l’importante vittoria in Coppa Italia contro il Torino. Un successo che permetterà alla Fiorentina di sfidare al Franchi nei quarti in gara unica la Roma. E’ chiaro che la Coppa Italia è uno dei grandi obiettivi della stagione. E’ dal giorno dello sbarco a Firenze che la famiglia Della Valle sogna di conquistare un trofeo. Poi, c’è stato anche un summit di mercato. Dopo Muriel e Traorè (che ricordiamo arriverà a luglio) il club viola è alla ricerca di un centrocampista che possa magari essere utilizzato in cabina di regia. C’è stato un contatto telefonico con il direttore dell’area tecnica Corvino che è a Milano per cercare di vendere due­ tre elementi Se dovesse riuscirci potrebbero arrivare i soldi necessari da investire su un centrocampista. Il sogno resta Diawara. Mentre sembra tramontata la pista che portava a Obiang. Prima di ripartire Andrea Della Valle ha assicurato che in tempi brevi la società risponderà alla richiesta d’incontro avanzata dal centro coordinamento viola club. C’è la precisa volontà di tenere aperto il dialogo con la tifoseria. E’ durato quasi sei ore il blitz del patron. Che dopo il brillante successo in Coppa Italia ora si aspetta un’accelerazione anche in campionato. La sfida di domenica contro la Samp è già un test quanto mai indicativo.

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