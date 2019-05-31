"Rasmussen a 7 milioni e Di Lorenzo a 8, è una cosa da matti. Figuriamoci se l'Empoli su Traorè ci aiuta dopo il Genoa..."

L'intermediario Bernardo Brovarone ha parlato come opinionista a Radio Bruno Toscana: "Non è possibile a mio modo di vedere spendere 7 miloni per Rasmussen, che magari avrà futuro ma per ora è in disa...

A cura di Redazione Labaroviola 31 maggio 2019 14:27

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