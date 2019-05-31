"Rasmussen a 7 milioni e Di Lorenzo a 8, è una cosa da matti. Figuriamoci se l'Empoli su Traorè ci aiuta dopo il Genoa..."
L'intermediario Bernardo Brovarone ha parlato come opinionista a Radio Bruno Toscana: "Non è possibile a mio modo di vedere spendere 7 miloni per Rasmussen, che magari avrà futuro ma per ora è in disa...
A cura di Redazione Labaroviola
31 maggio 2019 14:27
L'intermediario Bernardo Brovarone ha parlato come opinionista a Radio Bruno Toscana: "Non è possibile a mio modo di vedere spendere 7 miloni per Rasmussen, che magari avrà futuro ma per ora è in disastro, e non prendere uno come Di Lorenzo a 8 milioni. Traorè credo che sia sfumato dopo che la partita col Genoa che ha mandato giù l'Empoli non mi è sembrata troppo regolare".