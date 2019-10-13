La Nazione, Rasmussen non sarà convocato ma Montella lo manderà in primavera

Secondo quanto riportato da La Nazjone, Jakob Rasmussen dopo i 70 minuti giocati nella partita amichevole tra la Fiorentina e la Pistoiese sono stati una grande liberazione per il difensore danes Eran...

Secondo quanto riportato da La Nazjone, Jakob Rasmussen dopo i 70 minuti giocati nella partita amichevole tra la Fiorentina e la Pistoiese sono stati una grande liberazione per il difensore danes Erano più di quattro mesi che non scendeva in campo e Vincenzo Montella lo farà tornare al top della forma fisica e mentale. Molto probabilmente Vincenzo Montella manderà Rasmussen in primavera perchè è ancora troppo macchinoso e spaesato per la Serie A.