Rasmussen non bene, ancora in ritardo di condizione e sbaglia tutte le letture

La Nazione in edicola oggi si sofferma a parlare anche della prestazione di Jacob Rasmussen: il danese è stato gettato nella mischia nel giorno della sua prima convocazione. Il giocatore tuttavia è a...

La Nazione in edicola oggi si sofferma a parlare anche della prestazione di Jacob Rasmussen: il danese è stato gettato nella mischia nel giorno della sua prima convocazione. Il giocatore tuttavia è apparso ancora in ritardo di condizione, con svariate letture fuori tempo in particolare in occasione dell’1-1 della Pistoiese: per lui oltre un’ora in campo e la possibilità di essere al più presto portato in panchina in Serie A.