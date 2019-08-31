Nonostante il pressing del Brescia Ceccherini resterà in viola. In uscita c'è Rasmussen
Secondo quanto riporta Il Corriere Fiorentino Federico Ceccherini restarà in viola. Il Brescia è stato per molto tempo in pressing su di lui ma il difensore rimarrà nella squadra di Montella. In uscit...
A cura di Redazione Labaroviola
31 agosto 2019 11:49
Secondo quanto riporta Il Corriere Fiorentino Federico Ceccherini restarà in viola. Il Brescia è stato per molto tempo in pressing su di lui ma il difensore rimarrà nella squadra di Montella. In uscita invece c'è Rasmussen, un acquisto della scorsa proprietà che deve essere ricollocato perchè fuori dall'attuale progetto.