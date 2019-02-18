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Dragowski, esordio ottimo, dà sicurezza alla squadra. Rasmussen e Traorè...

"Dragowski 6,5: non viene quasi mai chiamato in causa, se non da un gran tiro di Locatelli nel finale, ma risponde alla grande. Si prende anche qualche applauso per qualche giocata di fino con il pett...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 febbraio 2019 14:19
Dragowski, esordio ottimo, dà sicurezza alla squadra. Rasmussen e Traorè... - EMPOLI, ITALY - JANUARY 22: New signing Bartlomieji Dragoski of Empoli FC is unveiled on January 22, 2019 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
EMPOLI, ITALY - JANUARY 22: New signing Bartlomieji Dragoski of Empoli FC is unveiled on January 22, 2019 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
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"Dragowski 6,5: non viene quasi mai chiamato in causa, se non da un gran tiro di Locatelli nel finale, ma risponde alla grande. Si prende anche qualche applauso per qualche giocata di fino con il petto." Da calciodangolo.com

Traorè e Rasmussen in un periodo di forma negativo sono rimasti a sedere per tutti i novanta minuti di gioco

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