Dragowski, esordio ottimo, dà sicurezza alla squadra. Rasmussen e Traorè...
"Dragowski 6,5: non viene quasi mai chiamato in causa, se non da un gran tiro di Locatelli nel finale, ma risponde alla grande. Si prende anche qualche applauso per qualche giocata di fino con il pett...
A cura di Redazione Labaroviola
18 febbraio 2019 14:19
"Dragowski 6,5: non viene quasi mai chiamato in causa, se non da un gran tiro di Locatelli nel finale, ma risponde alla grande. Si prende anche qualche applauso per qualche giocata di fino con il petto." Da calciodangolo.com
Traorè e Rasmussen in un periodo di forma negativo sono rimasti a sedere per tutti i novanta minuti di gioco